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Амбиции пилотов

10.05.2017 22:45
Амбиции пилотов

6 мая научно-фантастическая онлайновая игра EVE Online отметила свою 14-ю годовщину празднованием Дня Капсулёра. В 2003 году поток окрыленных надеждами и амбициями пилотов поднялся в небеса «Евы». С тех пор минуло 14 лет, но отвага и пытливый ум капсулёров никуда не исчезли, ведь именно они лежат в основе созданного общими усилиями невероятного мира! В честь завершения еще одного года, проведенного среди звезд, все капсулёры уже получили особый облик YC119 Capsuleer Day Capsule SKIN, а также специальные заряды фейерверков, воспользоваться которыми можно до 23 мая. Кроме того, свежее обновление YC 119.5 привнесло очередную порцию нововведений в отметившую свое 14-летие игру.

Узнать больше об этом обновлении можно из специального видеоролика:

Верфи Кровавых Рейдеров открывают новые возможности для высокоуровневых игроков. Ковенант Кровавых Рейдеров вложил огромное количество ресурсов в наращивание своей военной мощи, дабы не остаться за бортом происходящих сейчас событий. Эти опасные постройки предоставляют капсулёрам уникальную возможность для нападения на производственные объекты и военные базы Кровавых Рейдеров с целью добычи чертежей для конструирования трех грозных кораблей Blood Raider capital vessels. Верфи отлично защищены и получают подкрепление в случае атаки, а новый искусственный интеллект ведет себя так же, как и сами игроки.
 
Вдобавок все звезды в Новом Эдеме были полностью переработаны, и их сияние стало еще более великолепным!

Смотрите видеоролик о том, как изменились звезды EVE Online:

Также обновление добавило в игру новое вступительное видео «Рождение капсулёра», премьера которого состоялась на «Фанфесте 2017»:

Кроме того, есть и другие нововведения:

  • Изменения плексов – одна из валют «Евы» стала более определенной, доступной и простой в использовании. Плекс можно обменять на 500 частей для оплаты месяца игры. Обязательно ознакомьтесь со статьями разработчиков PLEX Changes On The Way и PLEX Rework Follow Up.
     
  • Логотипы альянсов на цитаделях – отныне игроки могут раскрасить самые огромные постройки в игровой вселенной в свои цвета.
     
  • Десятки прочих нововведений перечислены в полном списке.

Присоединиться к знаменитой научно-фантастической вселенной можно по адресу www.eveonline.com. Все новости обновлений «Евы» публикуются на специальном сайте http://www.updates.eveonline.com.

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