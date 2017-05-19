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Боги среди нас

19.05.2017 15:30
Боги среди нас

Компания «СофтКлаб» и издательство «Азбука» объявляют о том, что в преддверии премьеры грандиозного супергеройского файтинга Injustice 2 на русском языке выпущена первая книга знаменитой серии комиксов «Injustice. Боги среди нас. Год первый». Масштабная предыстория описываемых в игре событий, мастерски написанная Томом Тэйлором («ЗЕМЛЯ-2») и великолепно проиллюстрированная Джереми Раапаком («Обитель зла»), Майком С. Миллером («Бэтмен: Свихнувшийся Аркхем») и другими художниками, уже снискала заслуженную популярность за рубежом и теперь приходит в Россию.

 

Первый том издан в твердом переплете, содержит 192 страницы и уже поступил в продажу в книжные магазины страны. Продолжение истории запланировано к выпуску уже в следующем месяце.
 
Кроме того, для всех поклонников файтинга Injustice 2 в частности и вселенной DC в целом издательство «Азбука» и компания «СофтКлаб» публикуют бесплатный ознакомительный фрагмент книги в формате PDF. Он содержит целых 32 страницы увлекательного чтения – то есть, всю первую главу цикла целиком. Узнайте, с чего началась трагичная и запутанная история Injustice: Gods Among Us, и какие события привели к глубочайшему расколу между преданными защитниками человечества. Загрузить ознакомительную главу книги вы можете прямо сейчас. Приятного чтения!

Injustice 2 – новейшая игра в жанре файтинг во вселенной DC и новая глава грандиозной кинематографической истории, начатой в игре Injustice: Gods Among Us, в которой Бэтмен и его союзники стремились восстановить справедливость в тоталитарном обществе, возглавляемом Суперменом. В этом хаосе рождается новая угроза, и вот уже весь наш мир оказывается на краю пропасти…

Смотрите сюжетный трейлер «Новые линии», чтобы получить представление о том, к чему приведут события, описанные в книге «Injustice. Боги среди нас. Год первый»:

Премьера Injustice 2 состоялась сегодня на PlayStation 4 и Xbox One. Игра поступила в продажу с субтитрами на русском языке. Подробнее об этой игре

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