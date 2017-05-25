Чистое небо

Стоило Тому Крузу объявить о своем участии во второй части «Лучшего стрелка», как стал известен главный претендент на пост режиссера. По информации Variety, постановщиком сиквела выступит Джозеф Косински, работавший с Крузом над сай-фаем «Обливион».

К съемкам в «Лучшем стрелке 2» Круз надеется приступить сразу по завершению производства «Миссия: Невыполнима 6». Как сообщал продюсер Джерри Брукхаймер, сюжет ленты будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в результате которого профессия пилота постепенно уходит в прошлое.

Дате релиза продолжения «Лучшего стрелка» не разглашается.