Хитрый Граф

Netflix выложили тизер сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья», в котором Граф Олаф (вернее, Нил Патрик Харрис) превзошел всех конкурентов и получил 5 «Золотых Глобусов». Премьера новой экранизации книжной серии Дэниэла Хэндлера состоится в эту пятницу.

Сюжет цикла рассказывает о приключениях сирот по имени Вайолет (Малина Вайссман), Клаус (Луис Хайнс) и Санни, которые пытаются узнать правду по поводу смерти своих родителей, попутно спасаясь от козней алчного графа Олафа (Харрис). Также в сериале появится сам рассказчик – Лемони Сникет – в исполнении Патрик Уорбертон («Клава, давай!»).

Исполнительным продюсером проекта выступил Барри Зонненфельд, а релиз намечен на пятницу, 13-е января.