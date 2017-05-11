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История водителя

11.05.2017 11:00
История водителя

Первый ролик о создании ураганного экшена «Малыш на драйве» от режиссера Эдгара РайтаЗомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех»). Каст боевика составили Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В отечественном прокате фильм окажется 24 августа.

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