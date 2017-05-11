История водителя

Первый ролик о создании ураганного экшена «Малыш на драйве» от режиссера Эдгара Райта («Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех»). Каст боевика составили Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В отечественном прокате фильм окажется 24 августа.