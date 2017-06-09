Клуб геймеров

Уже совсем скоро в Лос-Анджелесе начнется E3 – крупнейшая в мире выставка, посвященная видеоиграм и интерактивным развлечениям. В эти выходные миллионы геймеров по всему миру прильнут к экранам, стараясь не упустить ни грамма той драгоценной информации, которой будут щедро делиться представители ведущих игровых компаний мира. И вновь, как и каждый год, возникает вопрос: где же смотреть Е3, какую трансляцию выбрать?



Свой ответ предлагает клуб для геймеров M.Game: все пресс-конференции будут показаны в прямом эфире с квалифицированными комментариями от известных ведущих по адресу www.mvideo.ru/e3. Во время трансляций будут разыграны ценные призы от спонсоров проекта – сети магазинов «М.Видео», производителя геймерских аксессуаров Red Square и других.

Ведущие трансляций, в компании которых многие поклонники видеоигр проведут дни выставки с 10 по 15 июня:



– JesusAVGN;

– TaeRss;

– Юрий Никитин.

​Уточнить расписание эфиров и присоединиться к просмотру можно на тематической странице M.Game по адресу www.mvideo.ru/e3.