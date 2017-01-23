Контроль мутанта

В Сети оказался новый промо-ролик сериала «Легион» от FX Networks и Marvel Television. На малых экранах телепроект, посвященный мутанту Дэвиду – сыну небезызвестного лидера «Людей Икс» Чарльза Ксавье, окажется 8 февраля.
Сюжет посвящен истории мутанта Дэвида Хэллера, который с подросткового возраста страдает шизофренией. Из-за своей болезни Дэвид на протяжении многих лет попадал в психиатрические лечебницы, но, как выясняется, его видения и голоса, что он слышит, могут быть вполне реальны.
Продюсером и сценаристом выступает шоураннер сериала «Фарго» Ноа Хоули. Также к созданию «Легиона» приложили руку Лорен Шулер Доннер, Брайан Сингер, Саймон Кинберг, Джеф Лоэб, Джим Чори и Джон Кэмерон. В актерский состав вошли Дэн Стивенс, Обри Плаза, Джин Смарт и Рэйчел Келлер (последние двое играли и в «Фарго»).
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