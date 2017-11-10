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Кровавый квест

10.11.2017 17:30
Кровавый квест

Появился первый дублированный трейлер хулиганской комедии «Ночные игры» с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях. Режиссерами фильма выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы», «Человек-паук: Возвращение домой»).

Молодая супружеская пара вместе с друзьями устраивают так называемые «ночные игры» – своеобразные любительские квесты по ночному городу. Тема новой «игры» – криминальная: должно произойти похищение, и вроде бы всё идет по плану. Но в какой-то момент игра перестает быть игрой, и герои ввязываются в невероятные приключения с погонями, настоящими убийцами, агентами ФБР и прочим антуражем. События развиваются настолько стремительно, что горе-игроки не понимают, реальность это или постановка.

В актерском составе также значатся Билли Магнуссен, Шэрон Хорган, Джесси Племонс, Камиль Чен и Кайл Чэндлер. Российская премьера «Ночных игр» запланирована на 8 марта следующего года.

 

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