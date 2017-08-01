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Логика безумца

01.08.2017 17:15
Логика безумца

Вышел полноценный трейлер детективного сериала Netflix «Охотник за разумом», несколько эпизодов которого срежиссировал Дэвид Финчер. В продюсерах проекта значится Шарлиз Терон.

События теледрамы разворачиваются в США конца 1970х-начала 1980х годов. Билл Тенч (Холт МакКэллэни) и Холден Форд (Джонатан Грофф) – агенты Федерального бюро расследований, специализирующиеся на поимке наиболее опасных серийных убийц, для чего им часто приходится тесно общаться с ранее пойманными изуверами.

Премьера «Охотника за разумом» намечена на 13 октября.

 
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