Логика безумца

Вышел полноценный трейлер детективного сериала Netflix «Охотник за разумом», несколько эпизодов которого срежиссировал Дэвид Финчер. В продюсерах проекта значится Шарлиз Терон.

События теледрамы разворачиваются в США конца 1970х-начала 1980х годов. Билл Тенч (Холт МакКэллэни) и Холден Форд (Джонатан Грофф) – агенты Федерального бюро расследований, специализирующиеся на поимке наиболее опасных серийных убийц, для чего им часто приходится тесно общаться с ранее пойманными изуверами.

Премьера «Охотника за разумом» намечена на 13 октября.