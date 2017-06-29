Мощный набор

Новый смартфон BQ-5057 Strike 2 имеет полный набор всех необходимых современному пользователю функций обеспечивает максимальный комфорт использования. Мощный 4-ядерный процессор MT 6580 с частотой 1.3 ГГц обеспечивает стабильно быструю скорость работы при использовании новейших приложений и игр.

Качественный 5-дюймовый HD IPS-дисплей c разрешением 1280х720 удивляет насыщенным, ярким изображением и безошибочной передачей цвета.

Основная камера с разрешением матрицы – 13 МП позволяет делать потрясающие снимки в высоком качестве. Фронтальная камера с разрешением 8 МП отлично подходит не только для видеозвонков, но и для селфи. Смартфон работает под управлением самой современной операционной системы Android 7.0.

Наличие слотов для двух сим-карт позволяет экономить время и деньги, например, в путешествиях или при использовании разных провайдеров для звонков и интернет серфинга.

Минималистичный металлический корпус приятен на ощупь и отлично лежит в руке, он более устойчив к царапинам, а современные технологии позволили сделать его легким и максимально прочным. Эксклюзивность модели подчеркивает задняя крышка, выполненная с эффектом brushed.

Смартфон можно приобрести за 5790 рублей в официальном интернет-магазине производителя.

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Линейка Strike Power – новая серия популярных смартфонов Strike бренда BQ, основным преимуществом которых является большой энергоемкий аккумулятор c объемом более 4000 мАч, новейшие ОС Android 6 и 7 версии, а также металлический корпус, яркий 5” IPS экран и стильный дизайн. На данный момент в линейку входят смартфоны BQ-5059 Strike Power, BQ-5058 Strike Power Easy, BQ-5037 Strike Power 4G