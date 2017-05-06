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Новости кино

Начало вторжения

06.05.2017 10:30
Начало вторжения

Bethesda Softworks, дочерняя компания ZeniMax Media, объявляет о том, что долгожданный научно-фантастический боевик от первого лица Prey сегодня поступил в продажу для PlayStation 4, Xbox One и PC полностью на русском языке. Невероятно опасная инопланетная форма жизни прямо сейчас захватывает помещения научно-исследовательского орбитального комплекса одно за другим. Скорее надевайте форму «Транстар» и постарайтесь остановить вторжение!
 
«Действие Prey разворачивается в удивительном и необыкновенно продуманном мире, а геймплей сочетает лучшие элементы шутера и ролевой игры. Здесь каждый самостоятельно конструирует свой собственный стиль прохождения, основанный на осознанном выборе, полученных навыках и необыкновенных способностях инопланетной природы, – рассказывает творческий директор проекта Рафаэль Колантонио. – Мы несказанно рады наконец представить наше новое творение в жанре научной фантастики игрокам всего мира».
 
В Prey вы обнаруживаете себя на борту космической станции «Талос-1». Эксперимент, в котором вы участвовали, должен был навсегда изменить человеческую расу, но привел к катастрофе. Станцию захватили враждебные пришельцы-тифоны, способные уничтожить все человечество, и только вы, Морган Ю, способны остановить вторжение. Полагаясь на подручные средства, смекалку, оружие и новообретенные сверхспособности, вам предстоит выжить, устранить угрозу тифонов и раскрыть мрачные тайны «Талоса-1». 
 
Научно-фантастический шутер Prey поступил в продажу для PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра представлена полностью на русском языке.

Разработкой Prey занимались специалисты из студии Arkane – авторы популярной серии Dishonored, первый выпуск которой заслужил звание «Игра года» в 2012 году, а недавно поступившее в магазины продолжение вызвало восторженные отзывы прессы. Prey в полной мере наследует отличительные черты предыдущих игр студии, сочетая насыщенный и увлекательный сюжет с широкой свободой выбора и действий игрока.
 
Узнайте больше о Prey на официальном сайте по адресу prey.bethesda.net.

 

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