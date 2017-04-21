Оливки от Ideal

«Кармен», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро»… Место действия самых знаменитых испанских драм – жаркая Севилья региона Андалусия. Плодородная равнина на юге Пиренейского полуострова, круглый год залитая солнцем, рождает не только страсти любовные, но и страсти кулинарные.

Регион Андалусия по всему миру славится своими оливковыми рощами.

Самый популярный здесь сорт оливок – «Охибланка», в переводе с испанского – «белые листья». Нижняя часть листьев этого дерева действительно гораздо светлее верхней, и издалека кажется, что Олива, как в сказке, переливается серебром. Её плоды идеальны по своим питательным свойствам, подходят и для изготовления масла, и для подачи к столу: они крупные, мягкие и сочные. Оливки сорта «Охибланка» уникальны тем, что обладают насыщенным ярким вкусом, высоким содержанием полифенолов и сбалансированным соотношением насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

Именно поэтому бренд IDEAL выбрал именно их для создания линейки оливковых масел и оливок, представляющей собой IDEAL красоты и вкуса. Продукты IDEAL отличаются благородным вкусом, который добавит частичку солнечной Испании в блюда.

IDEAL Extra Virgin – оливковое масло высшей категории качества первого холодного отжима, полученное исключительно путем прессования. Его яркий богатый вкус и аромат по достоинству оценят ценители высокой кухни, а пользу заметят любители средиземноморской диеты: полифенолы, кислоты ОМЕГА 9, ОМЕГА 3 и ОМЕГА 6, витамины А, Е, К и D - лишь малая часть микроэлементов внутри солнечной бутылки масла. IDEAL Extra Virgin отлично подойдет для салатов и холодных блюд.

IDEAL CLASICO – высококачественное оливковое масло с особым блендом. Его отличает мягкий вкус без характерной горчинки. Данный вид оливкового масла специально создан для того, чтобы готовить на нем горячие блюда, то есть жарки, тушения, запекания, поскольку не теряет при термообработке полезных свойств.

С мясом и вегетарианским меню, блюдами ресторанного уровня и сделанными по-домашнему, холодными и горячими закусками идеально сочетаются отборные испанские оливки и маслины IDEAL. Они не только восполнят запас питательных веществ в организме, но и изящно дополнят блюда и станут настоящим украшением вашего стола. Ассортимент оливкок IDEAL включает в себя наиболее популярные виды: зеленые без косточки, черные без косточки, черные с косточкой.

Испанцы верят, что олива никогда не умирает, и те, кто ест ее плоды, живут дольше и сохраняют свое здоровье. Несколько оливок в день наполнят ваш организм питательными веществами, а ваши блюда – красотой и вкусом!

О бренде Ideal.

Бренд IDEAL принадлежит компании BUNGE – ведущей компанией в агробизнесе и продуктов питания, основанной в 1818 году.

Растительное масло IDEAL существует на российском рынке с 1994 года. В наши дни, как и 10 лет назад, бренд IDEAL старается следовать желаниям своих потребителей и предлагает только проверенные продукты высокого качества.