Отдых мастера

Звезда фильмов «Нефть», «Линкольн» и «Банды Нью-Йорка» Дэниэл Дэй-Льюис объявил о завершении своей выдающейся актерской карьеры. Последняя лента с участием трехкратного обладателя «Оскара» попадет на экраны в декабре.

Распрощаться с миром кино Дэй-Льюис планирует после выхода драмы «Фантомная нить» режиссера Пола Томаса Андерсона, у которого актер снимался в «Нефти». Сюжет картины, стартующей в прокате с 27 декабря, расскажет о британской фэшн-индустрии 1950-х годов.