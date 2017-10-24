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Поиск беглянки

24.10.2017 09:10
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Netflix поделились еще одним отрывком из грядущего второго сезона «Очень странных дел». Возвращение популярной фантастической теледрамы на малые экраны состоится уже в этот четверг.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардГэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлинМилли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол РайзерУилл ЧейзСэди Синк и Дакр Монтгомери.

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