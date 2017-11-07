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Помощь Карен

07.11.2017 12:30
Помощь Карен

Стал доступен отрывок из супергеройского сериала Netflix «Каратель» с Джоном Бернталом и Деборой Энн Уолл, вернувшейся к образу Карен Пейдж из «Сорвиголовы». Премьера шоу, входящего в киновселенную Марвел, состоится 17 ноября.

Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Всего в первый сезон войдет 13 серий.


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