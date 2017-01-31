Понимание шедевра

«КАРО» и Московская школа кино приглашают на спецпоказы фильмов Эйзенштейна, Тарковского и Ромма с последующим обсуждением. Показы знаковых отечественных фильмов помогут зрителям понять, почему именно эти картины стали киношедеврами и уже много лет не теряют своей актуальности.

Эйзенштейн, Тарковский, Ромм — эти имена неразрывно связаны с классикой отечественного кинематографа. Картины этих великих режиссеров стали эталонами в работе многих деятелей кино. Их фильмы объединяет потрясающая режиссерская работа и прекрасная актерская игра, а сами режиссеры тесно связаны биографически: Ромм был младшим коллегой Эйзенштейна, именно он должен был играть английскую королеву Елизавету в третьей серии «Ивана Грозного». А Тарковский — ученик Ромма, окончивший его мастерскую во ВГИКе.

Начиная с февраля 2017 года знаковые картины этих режиссеров можно будет увидеть в рамках проекта «КАРО.Арт» в кинотеатре «КАРО 9 Атриум». Каждую неделю известный киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов вместе с приглашенным экспертом будут после просмотра фильма анализировать его с точки зрения культурно-исторического контекста, разбирать особенности киноязыка и почерка режиссера и других создателей картин, а также рассказывать о значении работы и ее влиянии на дальнейший кинопроцесс.

Цикл мини-ретроспектив будет в равной степени интересен как студентам профильных вузов, так и широкому кругу зрителей — это редкая возможность увидеть лучшие образцы отечественного кино на большом экране и узнать, почему именно эти фильмы вошли в историю как шедевры кинематографа.

«Выдающиеся работы великих режиссеров на экранах современного мультиплекса — это совершенно новый уровень восприятия кино. Благодаря передовым технологиям кинопоказа и новейшему оборудованию шедевры киноклассики смогут обрести вторую жизнь», — отмечает Ник Глушко, генеральный директор сети кинотеатров «КАРО».

Первый цикл мини-ретроспектив будет посвящен величайшему советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну, который известен во всем мире как один из основоположников искусства кино. Его работы до сих используются в институтах кинематографии в качестве учебных пособий, а на его фильмах учились профессии многие известные режиссеры.

В рамках цикла зрители познакомятся с творчеством режиссера, посмотрев два его первых фильма: «Стачка» (1924) и «Броненосец Потемкин» (1925) и две последних ленты: «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1945).

Экспертами выступят: киновед Наум Клейман, историк кино Владимир Забродин, кинокритик Василий Корецкий, кинокритик Антон Долин.

Первым зрители увидят историко-революционный фильм «Стачка», показ которого пройдет 1 февраля. Совместно с Всеволодом Коршуновым фильм представит российский киновед, историк кино, ведущий специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Ихильевич Клейман.

По сюжету фильма на одном из крупнейших заводов России организовывается стачка, поводом для которой послужило самоубийство рабочего, несправедливо обвиненного администрацией завода в краже инструментов. В своей дебютной картине Эйзенштейн, желая уйти от традиций «старого» театра, использует стиль изображения, похожий на кинохронику, и отказывается от введения главных героев и от принципов традиционного сюжетосложения. После выхода на экраны картина встретила неоднозначные отзывы зрителей и критиков. Советская пресса и некоторые кинематографисты называли фильм новаторским и в целом очень высоко оценивали значение картины для мирового кинематографа. На всемирной выставке 1925 года в Париже Эйзенштейн за свою ленту был удостоен серебряной медали.

Еще один фильм Сергея Эйзенштейна, «Броненосец Потемкин», неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времён и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и публики. Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя равноправия. Новаторская форма фильма и сегодня оказывает глубокое влияние на развитие выразительных средств кино.

«Александр Невский» — исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Сергей Прокофьев. Как и многие другие работы режиссера, «Александр Невский» положил начало использованию множества приемов в кинематографе. Главным открытием фильма стал вертикальный монтаж, который, как и многие другие находки режиссера, кинематографисты успешно используют до сих пор. «Александр Невский» появился в кинотеатрах в 1938 году и имел огромный успех. Режиссер получил за этот фильм Сталинскую премию.

Историческая драма «Иван Грозный», ставшая одним из самых значительных событий мирового кино, повествует о борьбе Ивана Грозного за объединение феодальной Руси в мощное централизованное государство. После выхода первой серии Сергей Эйзенштейн был снова награждён Сталинской премией. Тем не менее, картина была встречена кинематографистами неоднозначно. Чарли Чаплин отозвался о фильме восторженно: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», который я увидел после Второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов…». В то же время американский режиссёр Орсон Уэллс оценил фильм очень негативно, как «выхолощенную демонстрацию красивых картинок». Современные исследователи же называют ленту «"фильмом-иероглифом", который не расшифрован до сих пор».

Расписание показов мини-ретроспектив Сергея Эйзенштейна в кинотеатре «КАРО 9 Атриум» (ул. Земляной Вал, д.33):

1 февраля, 19.30, «Стачка» (1924), киновед Наум Клейман, киновед Всеволод Коршунов

8 февраля, 19.30, «Броненосец "Потемкин"» (1925), историк кино Владимир Забродин, киновед Всеволод Коршунов

15 февраля, 19.30, «Александр Невский» (1938), кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» портала Colta.ru Василий Корецкий, киновед Всеволод Коршунов

22 февраля, 19.30, «Иван Грозный» (1945), кинокритик Антон Долин, киновед Всеволод Коршунов

Билеты можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/art?&event=43