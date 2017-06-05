После шторма

Сериал «Мгла», созданный по мотивам повести Стивена Кинга, обзавелся новым трейлером. Действие сюжета разворачивается в городе штата Мэн, который после жестокого урагана накрывает густая мгла. Вскоре люди обнаруживают, что в ней обитают смертельно опасные существа.

Исполнительным продюсером назначен Кристиан Торп, создатель датского сериала «Рита». Сценарий написал Тед Голд, он же занял режиссерское кресло вместе с Адамом Бернштейном.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, премьера состоится на Spike 22 июня.