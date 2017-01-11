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Против рутины

11.01.2017 15:00
Против рутины

В начале января завершились съемки лирической комедии «Высокие каблуки», главную роль в которой сыграла Юлия Топольницкая («Стерва», «Чужое гнездо», «Полицейский участок», «Вы все меня бесите»). В качестве режиссера дебютировала Антонина Руже (продюсер фильмов «Суперплохие», «Одноклассницы», «Помню – не помню!»).

Героиня Топольницкой – милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

«Этот фильм про девушку, которая идёт к своей мечте! Про тех людей, которые не останавливаются, а пытаются дойти до поставленной цели. Любые старания приведут к результату, и, даже если что-то не получается, нужно пробовать и верить, что все будет именно так, как ты захочешь. Конечно, если только твои мысли светлые», ‒ рассказывает Юлия о своей роли.

Режиссер Антонина Руже отмечает, что ее картина во многом похожа на добрые советские фильмы, такие как «Приходите завтра» и «Карнавал». «Рита очень верит в свою мечту и не сдается, несмотря на все сложности и препятствия. Съемки не всегда были простыми, но команда работала как единый организм, каждый был неравнодушен к процессу, благодаря чему все трудности преодолевались очень быстро», ‒ добавляет она.

В «Высоких каблуках» также сыграли Юлия СулесГорько!», «Горько2!», «Одноклассницы»), Михаил ТарабукинКухня», «Кухня в Париже»), Ольга Кузьмина («Кухня», «Кухня в Париже», «Отель Элеон»), Ингрид ОлеринскаяНеадекватные люди», «Лондонград», Корабль»), Валерия Дергилева (телеведущая на канале «Москва24»), Алексей ВеселкинФарца», «Умножающий печаль»), Петр РомановОн дракон», «Одноклассницы», ведущий телепрограммы «Орел и решка»). В фильме снялся и известный российский режиссер Юрий БыковМайор», «Дурак»), который сыграл самого себя.

Съемки проходили в Москве и Геленджике. Выход фильма запланирован на осень 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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