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Родина эльфов

04.05.2017 09:30
Родина эльфов

Компания Bethesda и студия Zenimax Online напоминают всем поклонникам саги The Elder Scrolls о том, что уже 6 июня в игре The Elder Scrolls Online: Morrowind они смогут вернуться на легендарный остров, чтобы, как и 15 лет назад посетить Вварденфелл, родину темных эльфов. Многочисленные фанаты с нетерпением ожидают того дня, когда будет открыта новая страница этой грандиозной истории. Игроков ждут новые приключения и истории, которые происходят за 700 лет до событий знаменитой игры The Elder Scrolls III: Morrowind. 
 
Напомнить о былых приключениях и продемонстрировать приключения будущие призван новый трейлер долгожданной игры:

Как вы будете исследовать Вварденфелл и каким героем станете, зависит только от вас. The Elder Scrolls Online: Morrowind предлагает ту же свободу выбора, что прославила всю знаменитую серию – от TESIII: Morrowind до TESV: Skyrim. Играйте как хотите, за кого хотите и с кем хотите!
 
Играйте в одиночку и станьте великим спасителем Морровинда  – или присоединитесь к группе друзей и выполняйте опасные задания в Эшленде, Тель Море и на Горьком Берегу. Создайте героя нового класса – стража Warden – и начните приключения в мире Elder Scrolls заново, вооружившись могущественной магией природы, или приведите своего прежнего персонажа из других земель, чтобы продолжить свое грандиозное путешествие по Тамриэлю.
 
Загрузить новые скриншоты и прочие материалы можно на пресс-сайте компании Bethesda по адресу press.bethsoft.com.

Премьера The Elder Scrolls Online: Morrowind состоится одновременно по всему миру на PC, Mac, PlayStation 4 и Xbox One 6 июня 2017 года. Подробная информация представлена на сайте www.ElderScrollsOnline.com.

 

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