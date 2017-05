Родина эльфов

Компания Bethesda и студия Zenimax Online напоминают всем поклонникам саги The Elder Scrolls о том, что уже 6 июня в игре The Elder Scrolls Online: Morrowind они смогут вернуться на легендарный остров, чтобы, как и 15 лет назад посетить Вварденфелл, родину темных эльфов. Многочисленные фанаты с нетерпением ожидают того дня, когда будет открыта новая страница этой грандиозной истории. Игроков ждут новые приключения и истории, которые происходят за 700 лет до событий знаменитой игры The Elder Scrolls III: Morrowind.



Напомнить о былых приключениях и продемонстрировать приключения будущие призван новый трейлер долгожданной игры:

Как вы будете исследовать Вварденфелл и каким героем станете, зависит только от вас. The Elder Scrolls Online: Morrowind предлагает ту же свободу выбора, что прославила всю знаменитую серию – от TESIII: Morrowind до TESV: Skyrim. Играйте как хотите, за кого хотите и с кем хотите!



Играйте в одиночку и станьте великим спасителем Морровинда – или присоединитесь к группе друзей и выполняйте опасные задания в Эшленде, Тель Море и на Горьком Берегу. Создайте героя нового класса – стража Warden – и начните приключения в мире Elder Scrolls заново, вооружившись могущественной магией природы, или приведите своего прежнего персонажа из других земель, чтобы продолжить свое грандиозное путешествие по Тамриэлю.



Загрузить новые скриншоты и прочие материалы можно на пресс-сайте компании Bethesda по адресу press.bethsoft.com.



Премьера The Elder Scrolls Online: Morrowind состоится одновременно по всему миру на PC, Mac, PlayStation 4 и Xbox One 6 июня 2017 года. Подробная информация представлена на сайте www.ElderScrollsOnline.com.