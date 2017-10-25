Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Взвод чудовищ.
10 самых крутых покемонов в Pokemon GO
Дороги, которые мы выбираем.
12 фильмов, влекущих к путешествиям
Мы сами как подарки!
12 способов занять гостей хорошим фильмом в Новый год
Любви покорны….
15 романтических ролей неромантических звезд
Не забывай свои корни, помни….
10 картин, которые «выросли» из неслучившихся сиквелов
avatar
НовостиГлавная » Конкурсы

Конкурс

Розыгрыш билетов

25.10.2017 18:40
Розыгрыш билетов

28 и 29 октября онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» отметят наступающий Хэллоуин показами самых обсуждаемых и страшных хоррор-сериалов сезона ‒ первых серий седьмого сезона «Американской истории ужасов» и второго сезона «Изгоняющего дьявола». Чтобы посмотреть хоррор-новинки на большом экране, зрителям необходимо приобрести подписку на сервис Амедиатека, бонусом к которой будет приглашение на показ.

Кроме того, мы предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше билетов на показ, который пройдет 29 октября в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» ВКонтакте и Фэйсбуке и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену. Пять победителей, которые получат приглашения на два лица, мы объявим вечером 28 октября.

Удачи!

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 

Свежие рецензии


Главное

Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 миниатюрных киногероев 15 миниатюрных киногероев
10 плохих фильмов, снятых после получения режиссерского «Оскара» 10 плохих фильмов, снятых после получения режиссерского «Оскара»
15 самых известных киноинвалидов 15 самых известных киноинвалидов
15 фильмов и сериалов, которые учат плохому 15 фильмов и сериалов, которые учат плохому
10 галлюциногенных кинозлодеев 10 галлюциногенных кинозлодеев
10 отечественных фильмов с зарубежными звездами 10 отечественных фильмов с зарубежными звездами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть