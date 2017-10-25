Розыгрыш билетов

28 и 29 октября онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» отметят наступающий Хэллоуин показами самых обсуждаемых и страшных хоррор-сериалов сезона ‒ первых серий седьмого сезона «Американской истории ужасов» и второго сезона «Изгоняющего дьявола». Чтобы посмотреть хоррор-новинки на большом экране, зрителям необходимо приобрести подписку на сервис Амедиатека, бонусом к которой будет приглашение на показ.

Кроме того, мы предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше билетов на показ, который пройдет 29 октября в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» ВКонтакте и Фэйсбуке и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену. Пять победителей, которые получат приглашения на два лица, мы объявим вечером 28 октября.

Удачи!