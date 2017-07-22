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Семь королевств

22.07.2017 09:50
Семь королевств

HBO представили на Комик-Коне новый трейлер седьмого сезона фэнтези-драмы «Игра престолов», премьерный эпизод которого вышел в прошлое воскресенье. Всего в сезон войдет 7 серий.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной. Укороченный (7 вместо традиционных 10 серий) и предпоследний по счету седьмой сезон приближает грандиозную телесагу к финалу Игры. Ключевые участники в сборе, Вестерос на пороге великой войны. На этот раз создатели собираются побить собственный рекорд зрелищности, потеснив самое яркое сражение в истории сериала – прошлогоднюю «битву бастардов».

Седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннерами снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. В качестве режиссеров 7 новых эпизодов значатся Алан ТэйлорДжереми ПодесваМарк Майлод и Мэтт Шекман.

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