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Солнечный сок J7

03.05.2017 10:25
Солнечный сок J7

Когда в году не так много солнечных дней, все с нетерпением ждут прихода весны и наступления тепла. Порой даже хорошее настроение зависит от того, есть ли солнце на небе или нет.

J7® нашел решение, как справиться с унынием – и объявляет охоту за солнцем. Все, что для этого нужно – «вооружиться» специальным мобильным приложением «Охотники за Солнцем». Правила игры просты: «поймать» солнце, собрать «солнечный сок»* и получить за это крутые призы. 

Если небо пасмурное, солнце можно найти на упаковке J7® - купив сок и «отсканировав» с помощью приложения изображенный на нем «солнце-фрукт». Каждый солнце-фрукт дает возможность получить определенное количество литров «солнечного сока» в зависимости от размера упаковки. Дополнительные литры можно также заработать, пригласив друзей на охоту за солнцем. 

Участников игры ждут более 150 тысяч призов – сертификаты в книжный онлайн-магазин, подписки в онлайн-кинотеатр, поездки на такси или сертификаты на яркие впечатления и интересные события. Первый, кто накопит один миллион литров «солнечного сока», станет счастливым обладателем поездки на двоих на родину Майя – в жаркую Мексику. 

Бесплатное приложение «Охотники за Солнцем» доступно для мобильных устройств на базе операционных систем IOS и Аndroid. Акция** действует до 30 июня 2017 года. С подробными правилами участия можно ознакомиться на сайте www.J7sok.ru

 

* «Солнечный сок» - игровой термин, используемый в приложении «Охотники за Солнцем» для обозначения баллов, которые получает пользователь во время игры за выполнение определенных действий

 ** Общий период проведения акции, включая период отправки призов победителям: с «03» апреля 2017 года по «30» июня 2017 года (включительно). Период регистрации участников и приобретения продукции: с «03» апреля 2017 г. по «31» мая 2017 г. (включительно). Информацию об организаторе акции, сроках и правилах ее проведения, количестве призов по ее результатам, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.J7sok.ru.

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