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Супергеройское кино

21.04.2017 15:40
Супергеройское кино

6 апреля в сети кинотеатров «КАРО» стартовал фестиваль фильмов MARVEL, завершится он 27 апреля спецпоказом космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», перед которым гостей будет ожидать сюрприз от создателей фильма.

Шанс увидеть «Стражи Галактики. Часть 2» самым первым есть у каждого. Для этого достаточно посетить все пять фильмов фестиваля и сохранить билеты. Кроме того, часть пригласительных будет разыграна. Купить билет на сам специальный показ невозможно.

Марафон пройдет в сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и Казани, а сюрприз от создателей картины будет ожидать зрителей в киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «КАРО 9 Варшавский экспресс», «КАРО 10 Радуга Парк», «КАРО 6 Кольцо», «КАРО 7 Калининград Плаза», «КАРО 8 Московский». Для этого будет организована уникальная телетрансляция в режиме реального времени из киноцентра «Октябрь». 

Фестиваль фильмов MARVEL будет проходить эксклюзивно в сети кинотеатров «КАРО».

Билеты на показы можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/news/171

«Человек-муравей» https://karofilm.ru/film/603

«Мстители: Эра Альтрона» https://karofilm.ru/film/416

«Первый мститель: Противостояние» https://karofilm.ru/film/1054

«Доктор Стрэндж» https://karofilm.ru/film/1409

«Стражи Галактики» https://karofilm.ru/film/139

 

Главный фильм – завершение фестиваля:

«Стражи Галактики. Часть 2»

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Майкл Рукер, Гленн Клоуз, Карен Гиллан, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне, Крис Салливан, Пом Клементьефф

Год: 2017

Возраст: 16+

 

Фильмы фестиваля:

«Стражи Галактики»

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Майкл Рукер, Гленн Клоуз

Год: 2014

Возраст: 12+

 

«Человек-муравей»

Режиссер: Пейтон Рид

В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли

Год: 2015

Возраст: 12+

 

«Мстители: Эра Альтрона»

Режиссер: Джосс Уидон

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Сэмюэл Л. Джексон

Год: 2015

Возраст: 12+

 

«Первый мститель: Противостояние»

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В главных ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон, Энтони Маки

Дон Чидл, Джереми Реннер, Чедвик Боузман, Пол Беттани

Год: 2016

Возраст: 16+

 

«Доктор Стрэндж»

Режиссер: Скотт Дерриксон

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор, Рэйчел МакАдамс

Год: 2016

Возраст: 16+

 

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