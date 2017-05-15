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Святой убийца

15.05.2017 20:10
Святой убийца

AMC выложили новый динамичный тизер второго сезона «Проповедника». Премьера продолжения сериала с Домиником Купером, Рут Негга и Джозефом Гилганом ожидается 25 июня.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси ГриффитсУ. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов.

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