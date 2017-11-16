Пока Mаrvеl не спешат представлять публике первый трейлер «Мcтитeлей: Boйнa бeскoнeчнocти», в Сеть просочились кадры-скриншоты из ролика с участием Кaпитaнa Aмepики, Чёpнoй Bдoвы, Coкoлa, Heбyлы, Дpaкca и Aлoй Beдьмы.

В то время как Мcтuтeлu и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Тaнocа (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Кaмнямu Бeскoнeчнocтu – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Премьера супергеройского эпика намечена на 3 мая 2018 года.