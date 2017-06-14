Компания CCP Games представляет первый и единственным в своем роде виртуальный спорт Sparc. Премьера игры состоится на платформе PlayStation VR в третьем квартале 2017 года. Новый проект уже привлек к себе самое пристальное внимание. Журналист портала Eurogamer охарактеризовал Sparc как «волшебство в виртуальной реальности», представитель Hardcore Gamer назвал время, проведенное в игре, «одним из лучших за всю историю своего знакомства с VR», а автор VG24/7 отметил, что «такая игра, как Sparc, просто необходима виртуальной реальности».



Увидеть Sparc своими глазами можно в специальном геймплейном трейлере, подготовленном для выставки E3:

Успех в Sparc зависит исключительно от умения, а для победы потребуется задействовать все свое тело и реагировать на происходящее как можно быстрее. Такое возможно только в виртуальной реальности. С помощью контроллеров движений PlayStation Move вы будете посылать заряды в противника, уклоняться от встречных атак, блокировать их и отражать обратно. Состязаться можно как с друзьями, так и со случайными соперниками онлайн.



Вы сможете лично следить за матчами Sparc или в ожидании своей очереди отправиться в особую социальную зону наблюдать за происходящим – в виртуальной реальности или просто на экране монитора. В Sparc представлено множество режимов для двоих, а также индивидуальные испытания и тренировки. Завершают картину широкие возможности для настройки и индивидуализации спортсменов.



Компания CCP Games предвкушает премьеру Sparc, которая состоится в первую очередь для PS VR.



«Мы много времени посвятили изучению виртуальной реальности за минувшие четыре года. И мы всегда готовы исследовать новые возможности, – говорит исполнительный директор CCP Хилмар Вейгар Петурссон. – Во время одного из таких экспериментов мы обнаружили способ создания удивительного и неповторимого опыта. Мы верим, что это следующий шаг в развитии виртуальной реальности. К тому же это наша первая игра, не имеющая отношения к вселенной EVE Online. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как ее примут игроки».



«В Sparc мы решили изобрести новый вид спорта, который удовлетворял бы возможностям современных систем виртуальной реальности, – добавляет исполнительный продюсер CCP Atlanta Морган Годэт. – Мы хотели позволить игрокам принять участие в футуристическом спортивном состязании прямо у себя дома. Их ждет виртуальная площадка, на которой они смогут встречаться и состязаться со всем миром».



После премьеры приобрести Sparc можно будет в сервисе PlayStation Store. Узнать больше можно на официальном сайте www.playSparc.com, а также в социальных сетях Facebook и Twitter.



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О компании CCP Games

Компания CCP по праву считается самой успешной среди независимых студий, ведущих разработку массовых многопользовательских игр. Ее работы завоевали признание прессы и игроков благодаря выдающимся художественным достоинствам, увлекательной игровой механике и необычному подходу к построению сюжетов. Первое место в списке проектов компании заслуженно занимает популярная научно-фантастическая игра EVE Online. С EVE Online тесно связаны многопользовательский симулятор космического боя EVE: Valkyrie для PC и PlayStation 4, и серия шутер-тиров Gunjack для PC, PlayStation 4, Google Daydream и мобильной платформы виртуальной реальности Samsung Gear VR. Компания CCP – закрытое акционерное общество, основанное в 1997 году; штаб-квартира компании расположена в столице Исландии Рейкьявике, отделения компании – в Атланте, Лондоне, Ньюкасле и Шанхае. Подробная информация: www.ccpgames.com.