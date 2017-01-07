Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Гладко было на бумаге.
10 неожиданных первоначальных замыслов известных фильмов
Откуда дровишки?
12 фильмов, профинансированных оригинальными способами
Я не хотел, меня заставили!
11 фильмов, навязанных известным актерам вопреки их желанию
Грустный клоун.
15 драматических ролей комедийных актеров
Тайны двух океанов.
13 звезд кино, имеющих собственный остров
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Взрывной закат

07.01.2017 19:48
Взрывной закат

Вышел новый тизер-трейлер сериала «Легион» от FX Networks и Marvel Television. На малых экранах проект из вселенной «Людей Икс», посвященный мутанту Дэвиду – сыну небезызвестного Чарльза Ксавье, окажется 8 февраля.

Сюжет посвящен истории мутанта Дэвида Хэллера, который с подросткового возраста страдает шизофренией. Из-за своей болезни Дэвид на протяжении многих лет попадал в психиатрические лечебницы, но, как выясняется, его видения и голоса, что он слышит, могут быть вполне реальны.

Продюсером и сценаристом выступает шоураннер сериала «Фарго» Ноа Хоули. Также к созданию «Легиона» приложили руку Лорен Шулер ДоннерБрайан СингерСаймон Кинберг, Джеф ЛоэбДжим Чори и Джон Кэмерон. В актерский состав вошли Дэн Стивенс, Обри Плаза, Джин Смарт и Рэйчел Келлер (последние двое играли и в «Фарго»).

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам новый ТВ-спот сериала «Легион» из вселенной Людей Икс?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

16.12.2016
Свежий промо-постер сериала «Легион».
09.12.2016
Свежий постер сериала «Легион» из вселенной Людей Икс.
06.12.2016
Дата выхода и новый трейлер сериала «Легион».
19.10.2016
Новый промо-ролик сериала «Легион».
10.10.2016
Джемэйн Клемент сыграет в сериале «Легион».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 картин, которые были изменены после тестовых просмотров 10 картин, которые были изменены после тестовых просмотров
12 медведей, покоривших мир кино 12 медведей, покоривших мир кино
10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах 10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах
10 самых сексапильных экшен-героинь 10 самых сексапильных экшен-героинь
25 лучших начальных сцен 25 лучших начальных сцен
15 самых красивых инопланетянок 15 самых красивых инопланетянок

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть