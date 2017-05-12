Жаркое сражение

Единственный в СНГ международный фестиваль стримеров «Стримфест», многофункциональный интерактивно-развлекательный комплекс Cyberspace Riviera и крупнейший российский издатель и дистрибьютор видеоигр компания «СофтКлаб» приглашают всех желающих принять участие в захватывающем киберспортивном турнире «Посетители против косплееров» по игре Injustice 2 от компаний Warner Bros. Interactive Entertainment и DC Entertainment.



В субботу, 13 мая, с 12:00 киберспортивная зона Cyberspace Riviera наполнится звуками грандиозной битвы знаменитых супергероев и суперзлодеев вселенной DC Comics. А в 17:00 того же дня на главной сцене «Стримфеста» пройдут полуфиналы, а затем и финал турнира. Принять участие в битвах может каждый, используйте свой шанс!



«Injustice 2 – одна из самых ярких игр нынешнего года, – рассказывает PR-менеджер компании “СофтКлаб” Никита Путилин. – И мы очень рады, что у всех гостей “Стримфеста” будет возможность лично опробовать свои силы в этом превосходном файтинге еще до его официальной премьеры».



Фестиваль стримеров «Стримфест», организованный при участии ведущих платформ потокового вещания Twitch.tv и Goodgame.ru, пройдет 13 мая 2017 года в Технополисе «Москва» по адресу: г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42/7. Билеты уже в продаже.



Об игре Injustice 2

Injustice 2 – новейшая игра в жанре файтинг во вселенной DC, развивающая мир и идеи, заданные предыдущим выпуском серии. Здесь каждая битва закаляет и развивает культовых супергероев и суперзлодеев при помощи особого снаряжения, которое игроки получают в ходе многочисленных сражений в разнообразных режимах игры. Впервые поклонники сами решают, как должны выглядеть, сражаться и развиваться их персонажи!

Премьера Injustice 2 состоится 19 мая 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Игра поступит в продажу с субтитрами на русском языке.



О фестивале «Стримфест»

В 2016 году фестиваль «Стримфест» прошел в Москве с ошеломляющим успехом. Билеты были проданы за три недели, участвовало больше 30 популярных стримеров с общей аудиторией 6 000 000 человек. Две трети посетителей отметили, что «Стримфест» оправдал их ожидания, а четверть – что превзошел.

О «Стримфесте» написали все: в течение трех недель появились 243 публикации в 138 масс-медиа, соцсетях и профессиональных сообществах. Всего о фестивале было выпущено 140 анонсов и 103 репортажа, в том числе на телеканалах «Москва 24» и «2х2», портале LIFE.ru, радио «Спорт ФМ», у популярных стримеров и блогеров – Wylsacom, Welovegames, Miker, FC Kefir.

Официальный сайт фестиваля: http://streamfest.ru



О комплексе Cyberspace Riviera

Многофункциональный интерактивно-развлекательный комплекс Cyberspace Riviera откроется в Москве в июле 2017 года на территории торгово-развлекательного комплекса «Ривьера». На обширной территории разместятся главная сцена с двумя внушительными экранами и зрительской зоной вместимостью до 500 человек, а также: зоны PC, консолей и виртуальной реальности, четыре VIP-комнаты, студия видеозаписи и специализированные магазины с новейшими продуктами игровой периферии от ведущих мировых брендов.

Официальный сайт: http://www.cyberspace.ru