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Жажда скорости

03.06.2017 14:10
Жажда скорости

Сиквел «Лучшего стрелка» становится всё ближе к осуществлению, и в недавней беседе с Access Hollywood Том Круз раскрыл официальное название второй части и поделился новыми подробностями о фильме.

«В целом атмосфера сиквела будет такой же, как и в первой картине. Что касается стиля, то он так же останется прежним. Композитором снова выступит Харольд Фальтермейер… вернутся очки-авиаторы, жажда скорости, большие и быстрые самолеты. Называться же фильм будет не “Лучший стрелок 2”, а “Лучший стрелок: Маверик”», – рассказал актер.

К съемкам в продолжении «Лучшего стрелка» Круз надеется приступить сразу по завершению производства «Миссия: Невыполнима 6». Ожидается, что к своей роли вернется Вэл Килмер, а на место режиссера претендует Джозеф Косински, работавший с Томом Крузом над сай-фаем «Обливион».

Как сообщал продюсер Джерри Брукхаймер, сюжет ленты будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в результате которого профессия пилота постепенно уходит в прошлое. О дате релиза «Лучшего стрелка: Маверик» не сообщается.

 

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