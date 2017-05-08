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Жуткий шторм

08.05.2017 16:00
Жуткий шторм

Новый трейлер телесериала «Мгла», созданного по мотивам повести Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о городе в штате Мэн, который после жестокого урагана накрывает густая мгла. Вскоре люди обнаруживают, что в ней обитают смертельно опасные существа.

Исполнительным продюсером назначен Кристиан Торп, создатель датского сериала «Рита». Сценарий написал Тед Голд, он же занял режиссерское кресло вместе с Адамом Бернштейном.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, премьера состоится на Spike 22 июня.

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