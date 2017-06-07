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Злосчастное судно

07.06.2017 19:00
Злосчастное судно

Появился первый трейлер новой работы режиссера Романа КаримоваНеадекватные люди», «Гуляй, Вася!») – мистического триллера «Чёрная вода» с участием Ирины Старшенбаум, Евгения Алехина и Дмитрия Богдана.

В захудалую приморскую деревеньку приезжают трое молодых людей: Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина. Герои покупают полуобгоревший корабль, который уже несколько лет стоит в затоне неподалеку от села, и решают починить его, чтобы затем уплыть в кругосветное путешествие или продать судно за приличную сумму. Друзья с энтузиазмом принимаются восстанавливать свое приобретение, хотя фронт работ оказался значительно больше, чем они подозревали. Но вскоре троица с удивлением обнаруживает, что местные жители совсем не рады их появлению, а с обгоревшим кораблем связана жуткая мистическая история. Жители верят, будто души жертв пожара до сих пор обитают на корабле, и если нарушить их покой, то деревне грозят страшные беды: мертвые начнут мстить. Приезжих горожан, которые не верят местными байкам и не собираются расставаться с покупкой, местные пытаются выгнать из своей деревни. Ребята начинают получать прямые ультиматумы, жители грозят им расправой и даже пытаются разрушить корабль. Тем временем в окрестностях затонувшего судна действительно начинают происходить необъяснимые и страшные явления, противостоять которым героям удается с трудом.

Каст проекта также составили Наталья Шапошникова, Сергей Белый и Инна Егорова. На широких экранах «Чёрная вода» окажется 13 июля.

 
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