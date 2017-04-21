Знатный род

SyFy опубликовали еще один тизер сериала «Криптон», повествующего о дедушке Супермена по имени Сиг-Эл. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступил Дэвид С. Гойер («Человек из стали», «Темный рыцарь»).

По сюжету сериала, действие которого разворачивается 200 лет назад, дом Элов был опозорен и предан остракизму, но дедушка Человека из Стали не был готов сдаваться и начал бороться за восстановление чести своей семьи и спасение родной планеты от хаоса.



«Криптон» основан на мини-серии комиксов «Мир Криптона», выпущенной в конце 1980х и повествующей о династии Элов. Идея сериала принадлежит самому Гойеру и Иэну Голдбергу, написавшему сценарий пилотного выпуска. Режиссером первого эпизода стал Колм МакКарти («Новая эра Z», «Острые козырьки», «Шерлок»).

Роль Сиг-Эла исполнил Кэмерон Кафф, в образе Литы Зод – дочери генерала Алуры Зода, завязывающую интрижку с Сиг-Элом, появится Джорджина Кэмпбелл, .В актерском составе также значатся Иэн МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Энн Огбомо и Филлип Лэнгхорн.



Дата выхода «Криптона» на малые экраны не сообщается.