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Акуна матата

26.04.2017 12:00
Акуна матата

Билли ЭйхнерПарки и зоны отдыха», «Сложные люди») и Сет Роген получили роли Тимона и Пумбы в игровом ремейке «Короля Льва» Джона Фавро. Симбу озвучит Дональд Гловер, а к образу Муфасы вернется Джеймс Эрл Джонс.

Сюжет рассказывает о необыкновенных приключениях львенка Симбы, наследника повелителя саванны Муфасы. Коварно лишенный трона вероломным дядей Шрамом, принц Симба бежал в изгнание. Но затем Симба вернулся, чтобы свергнуть самозванца и стать тем, кем ему предназначено судьбой – могучим, мудрым и бесстрашным Королем Львом.

Фильм будет сделан по той же технологии, что и хитовая «Книга джунглей», продолжив линейку диснеевских игровых картин-переосмыслений классики, куда входят «Золушка», «Малефисента», а также «Книга джунглей 2» и «Малефисента 2».

Над сценарием нового «Короля Льва» работает Джефф Нэтансон («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Мировая премьера картины состоится 19 июля 2019 года.

 

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