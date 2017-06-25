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Амбиции певиц

25.06.2017 09:30
Амбиции певиц

Появился дебютный трейлер «Идеального голоса 3» – продолжения музыкальной комедии с участием Анны Кендрик, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Хейли Стайнфелд и Элизабет Бэнкс.

После победы в чемпионате мира, музыкальный коллектив юных и амбициозных певиц «Барденские Беллы» оказывается расколот: девушки не могут найти соответствующую их талантам работу. Но когда они получают шанс воссоединиться для зарубежного тура, в эта удивительная команда решает снова собраться вместе, чтобы задать жару в последний раз.

Режиссером триквела выступила Триш Си, ранее снявшая фильм «Шаг вперед: Все или ничего», а также являющаяся обладательницей премии Грэмми за работу над клипом группы OK Go.

В широкий прокат «Идеальный голос 3» попадет 22 декабря.

 
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