Амбиции певиц

Появился дебютный трейлер «Идеального голоса 3» – продолжения музыкальной комедии с участием Анны Кендрик, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Хейли Стайнфелд и Элизабет Бэнкс.

После победы в чемпионате мира, музыкальный коллектив юных и амбициозных певиц «Барденские Беллы» оказывается расколот: девушки не могут найти соответствующую их талантам работу. Но когда они получают шанс воссоединиться для зарубежного тура, в эта удивительная команда решает снова собраться вместе, чтобы задать жару в последний раз.

Режиссером триквела выступила Триш Си, ранее снявшая фильм «Шаг вперед: Все или ничего», а также являющаяся обладательницей премии Грэмми за работу над клипом группы OK Go.

В широкий прокат «Идеальный голос 3» попадет 22 декабря.