Атомная брюнетка

Трейлер заводного корейского боевика «Злодейка», напоминающего микс из «Джона Уика» и «Хардкора», в центре которого находится история женщины-киллера в исполнении Ким Ок-бин («Жажда»).

Сук-Хи (Ким ок-вин) – наемная убийца, родившаяся и выросшая в китайском уезде Яньбянь. Однажды девушка, скрывая свою настоящую личность и прошлое киллера, отправляется в Южную Корею, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но вскоре на пути у Сук-Хи встают двое мужчин – таинственный тренер убийц Джун-Санг (Шин Ха-кьюн) и наблюдающий за девушкой Хен-Су, которые мешают героине добиться её цели.

Премьера экшена от режиссера Чон Бён-гиля пройдет в рамках полуночных показов на предстоящем 70-м Каннском кинофестивале, выход «Злодейки» в широкий прокат ожидается в июне.