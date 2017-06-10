Аутентичный вечер

Фильмом открытия 103-го Российского кинорынка в Сочи стал эпизод уникального для российских теле- и киноиндустрии проекта «Гоголь» – « Гоголь. Вий ». Перед показом картины участников приветствовали президент компании КароПрокат Алексей Рязанцев и создатели проекта «Гоголь»: режиссер Егор Баранов, актеры Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Вечеринка открытия Кинорынка прошла в стиле «Сорочинской ярмарки» по мотивам одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. На мероприятии гости «перенеслись» на рынок XIX века, прославленный в произведении Николая Васильевича. Здесь гостей встречали бубликами, баранками и угощениями. Приглашенные предались аутентичным развлечениям и просто поднимали бокалы за успех российского кино.

О проекте «Гоголь»

«Гоголь. Начало»: Первая половина XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают знаменитого следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков). За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем (Александр Петров), который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берет Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно. Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.

Производство: Россия (Продюсерский центр «Среда»), 2017

Продюсеры: Александр Цекало, Артур Джанибекян, Валерий Федорович, Евгений Никишов

Режиссер: Егор Баранов

Оператор: Сергей Трофимов

Художник-постановщик: Виктория Игумнова

Композитор: Райан Оттер

Актеры: Александр Петров (Николай Васильевич Гоголь), Олег Меньшиков (Яков Петрович Гуро), а также Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артём Сучков, Павел Деревянко, Марта Тимофеева и другие

Жанр: приключения / детектив /мистика

Прокат: КароПрокат

Первый фильм проекта «ГОГОЛЬ» – «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»

с 31 августа 2017.