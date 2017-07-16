Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Лига несправедливости.
25 звезд, которые могли стать героями киновселенной DC
Голливудские скромницы.
10 голливудских красавиц, не желающих раздеваться на экране
Сильный пол.
20 самых крутых экшен-героинь
Семейный бизнес.
12 актерских династий, снимающихся более полувека
Чужие лавры 4.
15 режиссеров, не заслуживших «Оскар»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Баланс Силы

16.07.2017 07:50
Баланс Силы

Ролик о создании и порция персонажных постеров с главными героями восьмого эпизода саги «Звёздные Войны». В новой главе космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 

 

 

 

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Неудобный герой. Как на «Звездных войнах» отразится смена постановщиков сольного фильма о Хане Соло (Евгений Ухов, Film.ru)
23.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Неудобный герой

Новость об отстранении от постановки пока еще безымянной сольной картины о космическом мошеннике Хане Соло режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера иначе как скандальной не назовешь  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Непримкнувшие. 10 режиссеров, отказавшихся от «Звездных войн» (Артем Заяц, Film.ru)
16.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Непримкнувшие

«Звездные войны» – одна из самых знаменитых мировых кинофраншиз. Практически любой режиссер втайне мечтает вложить в золотоносную космооперу собственный кирпичик…  →
Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи». Пять капель скепсиса в бочку «Последних джедаев» (Евгений Ухов, Film.ru)
18.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи»

Возможен ли прыжок к высотам оригинальной трилогии, или тяжелое ярмо Disney больше не позволит Саге оторваться от земли? Я, как обычно, настроен пессимистично – слишком много вторичного в...  →
Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: "Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии (Евгений Ухов)
24.01.2017
Евгений Ухов

Блог: «Последний джедай» - скверное название для второго фильма трилогии

"Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии, даже без учета планов на 10-11-12 части. А как тогда будет называться ЗВ9? "А не, не последний"?  →
показать еще

Новости по теме

27.05.2017
Кэтлин Кеннеди о новых спин-оффах «Звёздных Войн».
24.05.2017
Кадры и видео со съемок VIII эпизода «Звёздных Войн».
23.05.2017
Фото с главными героями VIII эпизода «Звёздных Войн».
20.04.2017
Режиссер «Последних джедаев» об изменении шрама Кайло Рена.
18.04.2017
Закадровые фото фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи».

 

Свежие рецензии


Главное

Намек понят!
08:00
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 картин, снимавшихся несколько лет 15 картин, снимавшихся несколько лет
15 кочующих по Голливуду предметов реквизита 15 кочующих по Голливуду предметов реквизита
10 актрис, известных сценой с обнажением 10 актрис, известных сценой с обнажением
10 экранных романтических пар с самой большой разницей в возрасте 10 экранных романтических пар с самой большой разницей в возрасте
12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов 12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов
15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз 15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть