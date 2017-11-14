Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Молчание – золото.
10 молчаливых киногероев
Пленники паранойи.
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
А теперь не смотри.
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Не в бровь, а в глаз.
10 актрис, известных сценой с обнажением
Очумелые ручки.
12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Бесшумный убийца

14.11.2017 10:15
Бесшумный убийца

Наломав дров с двумя экранизациями игры Hitman, Fox решили выпустить телеадпатацию франшизы о клонированном наёмном убийце. За сценарий сериала о похождениях агента 47 отвечает Дерек Кольстад, известный по работе над «Джоном Уиком».

Также Кольстад возьмет на себя обязанности продюсера шоу вместе с Эдрианом Аскарье и Чаком Гордоном. Разработкой проекта занимаются Fox 21 и hulu, подробности об участниках съемочной команды и дате релиза «Хитмэна» не сообщаются. 

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Негаданная удача. 10 фильмов, оказавшихся лучше, чем от них ожидалось (Евгений Ухов, Film.ru)
05.09.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Негаданная удача

Наравне с фильмами, испытывающими наше терпение, есть и такие, чье высокое качество или необычная энергетика оказываются сюрпризом для зрителей. Неожиданные успехи редки, но тем они ценнее  →
Красота ищет жертв. 13 самых элегантных убийц в кино (Евгений Ухов, Film.ru)
11.02.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Красота ищет жертв

Легенды о неуловимых наемных убийцах и скрывающихся под личиной обывателя маньяках никогда не привлекли бы такое число зрителей, если бы и среди киллеров не находились свои франты  →
Кинословарь: Трудности перевода. Как локализуют названия фильмов в России (Артем Заяц, Film.ru)
06.05.2016
Артем Заяц, Film.ru

Кинословарь: Трудности перевода

Мы привыкли жаловаться на российских локализаторов, переводящих заголовки иностранных фильмов подчас настолько ужасно, что пропадает желание идти в кинотеатр (что, если весь перевод такой корявый?)  →
Гремя огнем, сверкая блеском стали. Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года (Евгений Ухов, Film.ru)
31.12.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Гремя огнем, сверкая блеском стали

Новый год – это не только традиционные мандарины и оливье, но еще и хлопки пробок шампанского, взрывы петард, сверкание бенгальских огней и зарево фейерверков. Но настоящим праздником для...  →
Это что такое сейчас было?!. Итоги года: 15 WTF-моментов 2015 года (Евгений Ухов, Film.ru)
26.12.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Это что такое сейчас было?!

Мы собрали для вас топ тех сцен в фильмах 2015 года, которые заставили нас ахать, открывать рот в удивлении или даже стоя аплодировать создателям, хотя далеко не все эти эпизоды удивляли в хорошем...  →
показать еще

Новости по теме

26.07.2017
«Джон Уик» получит женский спин-офф в стиле «Никиты» Бессона.
28.06.2017
Умер актер Микаэль Нюквист из первого «Джона Уика».
13.05.2017
Трейлер корейского боевика «Злодейка» в стиле «Джона Уика».
09.12.2016
Райан Рейнолдс и Саймон Кинберг о масштабе «Дэдпула 2».
19.11.2016
Дэвид Лейтч назначен режиссером «Дэдпула 2».

Свежие рецензии


Главное

Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Лучший сыщик с дипломом
09.11
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов, в которых один актер портит великолепный каст 10 фильмов, в которых один актер портит великолепный каст
10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя 10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя
9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября 9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года
10 фильмов о несбывшемся будущем 10 фильмов о несбывшемся будущем
11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами 11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть