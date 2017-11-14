Бесшумный убийца

Наломав дров с двумя экранизациями игры Hitman, Fox решили выпустить телеадпатацию франшизы о клонированном наёмном убийце. За сценарий сериала о похождениях агента 47 отвечает Дерек Кольстад, известный по работе над «Джоном Уиком».

Также Кольстад возьмет на себя обязанности продюсера шоу вместе с Эдрианом Аскарье и Чаком Гордоном. Разработкой проекта занимаются Fox 21 и hulu, подробности об участниках съемочной команды и дате релиза «Хитмэна» не сообщаются.