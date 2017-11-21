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Больше Пуаро

21.11.2017 12:00
Больше Пуаро

После релиза «Убийства в Восточном экспрессе» студия Fox решила взяться за экранизацию ещё одного романа Агаты Кристи из серии о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро ‒ «Смерти на Ниле».

В качестве сценариста снова выступит Майкл ГринЛоган», «Бегущий по лезвию 2049», «Американские боги»), возвращение Кеннета Браны в режиссерское кресло и к образу Пуаро на данный момент официально не подтверждено. Подробности о других участниках каста так же держатся в секрете.

 


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