Больше Пуаро

После релиза «Убийства в Восточном экспрессе» студия Fox решила взяться за экранизацию ещё одного романа Агаты Кристи из серии о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро ‒ «Смерти на Ниле».

В качестве сценариста снова выступит Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049», «Американские боги»), возвращение Кеннета Браны в режиссерское кресло и к образу Пуаро на данный момент официально не подтверждено. Подробности о других участниках каста так же держатся в секрете.