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Борьба морфов

10.02.2017 17:10
Борьба морфов

Опубликован свежий постер фантастического блокбастера «Могучие рейнджеры» – третьей киноадаптации популярного подросткового сериала 1990-х «Пауэр Рейнджерс или Могучие Рейнджеры».

Пятеро обычных старшеклассников обнаруживают в своем маленьком городке Энджел Гроув нечто, похожее на инопланетный корабль. Подойдя слишком близко, они сталкиваются с необъяснимым, а уже на следующий день обнаруживают у себя суперспособности. Решив от них избавиться, они возвращаются к кораблю, но узнают, что над планетой нависла смертельная угроза, и никто кроме них не сможет ее защитить. Чтобы все получилось, они должны научиться управлять своей силой и работать в команде.

Режиссером выступает Дин ИсраэлитКонтинуум»), а главные роли исполняют Дакр Монтгомери (Джейсон / Красный рейнджер), Р. Дж. Силье (Билли / Синий рейнджер), Наоми Скотт (Кимберли / Розовый рейнджер), Бекки Дж. (Трини / Жёлтый рейнджер) и Луди Лин (Зак / Чёрный рейнджер). Брайан Крэнстон появится в ленте в роли Зордона, наставника Рейнджеров, Элизабет Бэнкс сыграла злодейку Риту Репульсу, а Билл Хэйдер озвучил робота Альфа-5.

Российская премьера «Могучих рейнджеров» запланирована на 23 марта.

 

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