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Новости кино

Босс Рассел

13.07.2017 08:30
Босс Рассел

Джо Пеши официально подписался на участие в гангстерской драме Мартина Скорсезе «Ирландец», где сыграет вместе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Также каст проекта планируют пополнить Харви Кейтель и Бобби Каннавале.

Сценарий за авторством Стивена Зэйллиана основан на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома». В центре сюжета находится гангстер Фрэнки Ширан (Роберт Де Ниро), известный по кличке Ирландец, рассказывающий на смертном одре о своем темном прошлом. Ширан признается, что он научился без зазрения совести отнимать жизни на фронтах Второй мировой войны, а по возвращению в США нашел применение своим навыкам в криминальной сфере. Всего гангстер совершил около 25 заказных убийств, в том числе предполагается, что Фрэнки был замешан в исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффа (Аль Пачино).

Пеши воплотит образ босса пенсильванской мафии Рассела Буфалино, который так же, вероятно, приложил руку к исчезновению Джимми Хоффа. Кейтелю досталась роль криминального авторитета Анджело Бруно, а Каннавале предстоит сыграть нью-йоркского гангстера «Сумасшедшего Джо» Галло.

Для создания фильма Скорсезе понадобится бюджет размером в 100 миллионов долларов, необходимый по большей части для применения компьютерной графики: в «Ирландце» будет использована недешевая технология омоложения актеров, поскольку значительную часть хронометража отведут под флэшбеки.

Съемки стартуют уже в августе, а выпустить ленту Netflix планируют в 2019-м году, прямо к сезону наград.

 

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