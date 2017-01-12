Братья цыплята

AMC опубликовали новый промо-ролик третьего сезона «Лучше звоните Солу», в котором появляется легендарный злодей из сериала «Во все тяжкие» ‒ Густаво Фринг в исполнении Джанкарло Эспозито.

В прошлом сезоне авторы разными способами намекали на возвращение Гуса (например, из первых букв названий каждой серии можно было сложить фразу «Fring’s back»), теперь же нам предстоит увидеть короля мета во плоти. Персонажа же Боба Оденкерка – адвоката Джимми МакГилла, который впоследствии станет небезызвестным Солом Гудманом ‒ ждут серьезные проблемы, поскольку ему может грозить самый настоящий тюремный срок.

Шоураннерами проекта снова выступят Винс Гиллиган и Питер Гулд. Премьерный эпизод 10-серийного сезона попадет на экраны в начале весны.