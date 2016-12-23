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Бравые ребята

23.12.2016 16:25
Бравые ребята

Появился зарубежный трейлер фантастического фильма «Могучие рейнджеры» – новой киноадаптации популярного подросткового сериала 1990-х «Пауэр Рейнджерс или Могучие Рейнджеры».

По сюжету ленты, пять обычных учеников средней школы приобретают экстраординарные способности и объединяются, когда узнают, что их маленький городок (как и весь мир) находится на грани того, чтобы быть уничтоженным инопланетной угрозой.

Режиссером выступает Дин Исраэлит («Континуум»), а главные роли исполняют Дакр Монтгомери (Джейсон / Красный рейнджер), Р. Дж. Силье (Билли / Синий рейнджер), Наоми Скотт (Кимберли / Розовый рейнджер), Бекки Дж. (Трини / Жёлтый рейнджер) и Луди Лин (Зак / Чёрный рейнджер). Брайан Крэнстон появится в ленте в роли Зордона, наставника Рейнджеров, Элизабет Бэнкс сыграла злодейку Риту Репульсу, а Билл Хэйдер озвучил робота Альфа-5.

Премьера «Могучих рейнджеров» состоится 23 марта 2017 года.

 

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