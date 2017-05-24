Бросив демонов

Ещё один проект расширенной вселенной DC остался без режиссера – на этот раз «Тёмная Лига Справедливости», которую отказался снимать Даг Лайман по причине занятости с фэнетзи-лентой «Поступь хаоса» и обязательств по контракту с Lionsgate.

В Тёмную Лигу Справедливости входят Джон Константин, Болотная Тварь, Мертвец, Шейд-Изменяющийся Человек, демон Этриган и волшебница Затанна. Фильм находится в разработке уже несколько лет, Гильермо дель Торо написал черновой вариант сценария и планировал занять пост режиссера, но в несколько лет назад выбыл из проекта, оставшись только в качестве продюсера. Последнюю версию сценария написал Майкл Джилио.

Основным претендентом на пост режиссера блокбастера выступает Андрес Мускетти, снявший хоррор «Мама» и грядущую киноадаптацию «Оно» Стивена Кинга. Дата релиза «Тёмной Лиги Справедливости», как и имена остальных участников съемочной группы, держатся в секрете.