Будущее Барри

Уже дважды остававшийся без режиссера блокбастер «Флэш» из расширенной вселенной DC может наконец обрести постановщика: по информации Screen Junkies, студия ведет переговоры с Робертом Земекисом, снявшим трилогию «Назад в будущее». Журналист Умберто Гонзалес также отметил, что Земекис является лишь одним из претендентов WB и говорить о заключении сделки еще слишком рано.

Сюжет расскажет о физике-ядерщике Барри Аллене, облучившемся ядохимикатами из-за несчастного случая и открывшем в себе способность развивать фантастическую скорость, а также без труда преодолевать скорость света. Свои суперспособности Барри решает направить на благо общества, становясь супергероем.

Над новой версии сценария работает Джоби Хэролд («Меч короля Артура», «Наркоз»).В актерский состав входят Кирси Клемонс, получившая роль Айрис Уэст ‒ возлюбленной Барри Аллена, Билли Крудап, играющий отца главного героя, и Рэй Фишер, воплощающий образ супергероя Киборга.