Быстрые страницы

Злоключения сольной ленты о «Флэше» из киновселенной DC продолжаются: в ноябре фильм уже во второй раз лишился режиссера, теперь же Warner Bros. решили вовсе переписать сценарий. Автором новой версии скрипта назначен Джоби Хэролд («Меч короля Артура», «Наркоз»).

Предыдущий драфт был написан Риком Фамуйива и Сет Грэм-Смит (оба изначально метили и в постановщики проекта). Режиссера «Флэша» студия до сих пор не утвердила, а с учетом времени, которое понадобится на массивную переработку сценария, релиз ленты может быть перенесен с марта 2018-го на более позднее дату. Вскоре Эзра Миллер приступит к съемкам в «Фантастических тварях и где они обитают 2», поэтому Хэролд и WB должны успеть закончить сценарий за этот период.

Сюжет расскажет о физике-ядерщике Барри Аллене, облучившемся ядохимикатами из-за несчастного случая и открывшем в себе способность развивать фантастическую скорость, а также без труда преодолевать скорость света. Свои суперспособности Барри решает направить на благо общества, становясь супергероем.

В актерский состав входят Кирси Клемонс, получившая роль Айрис Уэст ‒ возлюбленной Барри Аллена, Билли Крудап, играющий отца главного героя, и Рэй Фишер, воплощающий образ супергероя Киборга.