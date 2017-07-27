Цели рыцарей

Актерский состав боевика «Тройная граница» лишился еще двух участников – Кейси Аффлека и Махершала Али, и тут же обзавелся новыми: в многострадальном фильме Netflix сыграют Марк Уолберг, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль.
Сюжет картины посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.
Изначально съемки ленты должны были стартовать уже в мае, однако из-за правок режиссера Джей Си Чендора, внесенных в скрипт за авторством Марка Боала, звезды Том Харди и Ченнинг Татум покинули проект. Затем из проекта выбыл пришедший на смену Бен Аффлек.
Дату релиза «Тройной границы» Netflix пока что не называют, начало съемок запланировано на август.
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