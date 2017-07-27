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Новости кино

Цели рыцарей

27.07.2017 10:10
Цели рыцарей

Актерский состав боевика «Тройная граница» лишился еще двух участников – Кейси Аффлека и Махершала Али, и тут же обзавелся новыми: в многострадальном фильме Netflix сыграют Марк Уолберг, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль.

Сюжет картины посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Изначально съемки ленты должны были стартовать уже в мае, однако из-за правок режиссера Джей Си Чендора, внесенных в скрипт за авторством Марка Боала, звезды Том Харди и Ченнинг Татум покинули проект. Затем из проекта выбыл пришедший на смену Бен Аффлек

Дату релиза «Тройной границы» Netflix пока что не называют, начало съемок запланировано на август.

 

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