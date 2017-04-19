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Целуя Элли

19.04.2017 14:20
Целуя Элли

Брэдли Купер и Леди Гага на первых фото со съемок музыкальной драмы «Звезда родилась» – ремейка классической голливудской ленты, режиссером которого выступает сам Купер.

В центре сюжета находится звезда музыки кантри Джексон Мэйн (Брэдли Купер), чья карьера находится на грани упадка. Вскоре Мэйн встречает невероятно талантливую и никому не известную певицу Элли (Леди Гага), с которой у него завязывается бурный роман. Благодаря своему новоиспеченному кавалеру Элли становится настоящей звездой и купается в лучах славы, постепенно затмевая прежние музыкальные достижения Мэйна.

Фильм станет уже третьим ремейком мюзикла «Звезда родилась» 1937 года, снятого Уильямом Э. Уэллманом с Джэнет Гэйнор и Фредриком Марчем в главных ролях. Еще одна версия, с Джуди Гарлэнд и Джеймсом Мэйсоном, вышла в 1954 году (режиссер Джордж Кьюкор), а второй ремейк, срежисированный Фрэнком Пирсоном, увидел свет в 1976 году – в нем сыграли Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон.

Продюсером выступит Тодд Филлипс, уже не раз сотрудничавший с Купером, который так же является одним из членов компании Joint Effort Productions. Мировая премьера фильма «Звезда родилась» состоится 28 сентября 2018 года.

 

 

 

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