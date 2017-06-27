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Ценности Грома

27.06.2017 16:50
Ценности Грома

Marvel и ABC выложили новое превью первого трейлера супергеройского сериала «Сверхлюди». Выход полной версии ролика ожидается в этот четверг.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о Чёрном Громе (Энсон Маунт) и его королевской семье. Серинда Суон сыграет Медузу, супругу Чёрного Грома, а Кен Люн –  его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

Релиз первых двух эпизодов состоится 1 сентября в кинотеатрах IMAX, а с 29 сентября шоу будет транслироваться каналом ABC.

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