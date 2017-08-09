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Чёрный дом

09.08.2017 16:10
Чёрный дом

Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем на свежем постере психологического триллера «Мама!» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В актерский состав проекта также вошли Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Кристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

Российский релиз фильма намечен на 14 сентября.

 

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